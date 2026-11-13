Ayuntamiento de Monclova ofrece descuento del 5% en impuesto predial

Un descuento del 5 por ciento en el pago del impuesto predial, además de la condonación de recargos de años anteriores, ofrece el Ayuntamiento de Monclova durante noviembre y diciembre, como parte de los incentivos de cierre de año y con motivo del Buen Fin.

Amador Garza, director de Ingresos, informó que el beneficio ya se encuentra vigente desde noviembre y continuará durante diciembre, con el propósito de facilitar a los contribuyentes la regularización de sus adeudos.

Explicó que quienes no puedan cubrir el monto en una sola exhibición tienen oportunidad de realizar pagos en dos o tres partes durante el periodo disponible, cuyo plazo se extiende hasta mediados de diciembre, antes del periodo vacacional y el cierre de año.

El funcionario agradeció la iniciativa del alcalde y el respaldo de los regidores para mantener la condonación de recargos de ejercicios anteriores e incorporar el descuento adicional del 5 por ciento.

Asimismo, invitó a la población a aprovechar el último sorteo del año, en el que se rifará una casa nueva, y recordó que los recursos recaudados mediante el impuesto predial se destinan a obras sociales y de infraestructura en beneficio de la comunidad.

Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, la Dirección de Ingresos mantiene atención en la Presidencia Municipal, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

También cuenta con módulos de atención en Paseo Monclova, Soriana Anáhuac y Gutiérrez, al sur de la ciudad, donde el horario es de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Garza señaló que, en estos puntos, además de recibir información sobre adeudos del predial, los ciudadanos pueden solicitar orientación sobre trámites catastrales, con posibilidad de enlazarse directamente con las oficinas de la Presidencia Municipal para resolver sus dudas.