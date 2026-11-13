Arranca el Congreso Vive Libre Sin Drogas

Arteaga, Coah.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas inauguró el primer Congreso Nacional «Vive Libre Sin Drogas: Adicciones y Violencia», en la Universidad Autónoma de Coahuila, campus Arteaga. Durante el encuentro anunció que en 2027 su gobierno ampliará el trabajo de prevención y atención de las adicciones y de salud mental, con una mayor presencia en las comunidades y en coordinación con los municipios, las preparatorias y las universidades.

"¡A la prevención de las adicciones y la violencia le entramos con todo!", expresó el gobernador. "Junto con el DIF Coahuila y los Centros de Integración Juvenil, seguimos sumando esfuerzos para prevenir las adicciones, atender y apoyar a las familias".

Jiménez Salinas recordó que la prevención de las adicciones y la atención a la salud mental fueron dos de las peticiones que escuchó de las familias coahuilenses durante su campaña. Señaló que, desde el inicio de su administración, se han impulsado programas y brigadas con la participación de los municipios y que el próximo año se trabajará más cerca de las y los jóvenes y adolescentes en sus escuelas y comunidades.

"Hoy sabemos que vivimos en el estado más seguro del país, pero también sabemos que tenemos áreas de oportunidad, y ésta es una de ellas", expresó. Agregó que la participación de las familias, las escuelas y la comunidad es fundamental para fortalecer la prevención. También reconoció el trabajo de Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila.

Vive Libre Sin Drogas es una iniciativa del Gobierno de Coahuila, a través del DIF estatal, que trabaja en cinco ejes: sensibilización, prevención, atención, profesionalización y reinserción. El congreso reúne a instituciones y especialistas para compartir experiencias, analizar la relación entre las adicciones y la violencia, y fortalecer las capacidades de quienes trabajan en su prevención y atención.

Liliana Salinas Valdés destacó que el DIF Coahuila ha avanzado hacia un modelo integral que incluye la detección oportuna, la atención psicológica y el acompañamiento familiar. Señaló que las adicciones pueden estar relacionadas con factores emocionales, la salud mental, la violencia y las dinámicas familiares, por lo que requieren una atención integral.

"Nuestro objetivo es prevenir sin estigmatizar; atender con profesionalismo y ofrecer alternativas a quienes enfrentan problemas de adicciones", expresó.

Durante el encuentro arrancó el taller Familia Libre, que ofrece orientación, herramientas y acompañamiento a las familias que tienen un integrante con problemas de adicción. También se lanzó la convocatoria al Reconocimiento Estatal de los Centros Especializados en Adicciones, con el propósito de elevar la calidad de sus servicios, impulsar su profesionalización y promover una atención digna.

Carmen Fernández Cáceres, directora general de Centros de Integración Juvenil, A.C., reconoció el trabajo coordinado de las dependencias e instituciones del Gobierno de Coahuila para atender las adicciones y la salud mental.