Vuelcan monclovenses apoyo en redes por encontrar a ´Timo´

La ciudadanía de Monclova se volcó en redes sociales para respaldar a la familia de Audiel Montano Catarino, conocido como "Timo", viralizando en cuestión de minutos una campaña digital que exige solidaridad y colaboración para dar con su paradero.

Ante la respuesta masiva de los usuarios, quienes han replicado las imágenes de búsqueda en distintas plataformas, los allegados del joven agradecieron el apoyo y reiteraron su llamado a la población para mantener activa la difusión y aportar cualquier dato a través de la línea de emergencias 911.

La angustia de la familia

La movilización digital surgió a partir de dos gráficos con fondo negro publicados por la familia, en los que expresan la angustia que atraviesan tras acumular varios días sin conocer el estado de salud o la ubicación de Montano Catarino.

"Han pasado muchos días sin saber nada de él, si está vivo, si tiene frío, si está sufriendo... ¿Te imaginas no saber dónde está alguien que amas? No pido lástima. Exijo humanidad. Hoy es Timo, mañana puede ser el tuyo", señala el mensaje que motivó la ola de reacciones entre los monclovenses.

Llamado a la comunidad

Asimismo, en el texto difundido, los familiares exhortaron a quienes pudieran tener información sobre el caso a romper el silencio y colaborar con la localización.

"Y mientras nosotros vivimos angustias, allá afuera hay gente que sabe algo y decide callar. Ese silencio no es inocente. Ese silencio también es culpa", advirtieron, subrayando que no cesarán en las labores de búsqueda hasta que el joven regrese a casa.