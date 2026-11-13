Alerta industria por amenaza de Trump

La amenaza de Estados Unidos de duplicar los aranceles a México podría afectar el empleo, las exportaciones y la llegada de nuevas inversiones, así lo advirtieron representantes del sector industrial, quienes llamaron al gobierno federal a tomar acciones inmediatas para evitar una escalada comercial.

¿Qué declaró Jorge Mtanous sobre los aranceles?

Jorge Mtanous Falco, presidente de CANACINTRA Monclova, señaló que las advertencias del presidente Donald Trump generan incertidumbre entre los sectores productivos, quienes trabajan para atraer empresas y recuperar fuentes de empleo. "Si Trump cumple con eso, nos puede ir muy mal", advirtió el dirigente empresarial al referirse a las posibles consecuencias de un incremento de los aranceles para la economía mexicana.

Acciones necesarias para evitar consecuencias económicas

Consideró necesario que el gobierno federal atienda el problema migratorio y negocie con Estados Unidos para impedir que las diferencias entre ambos países deriven en medidas comerciales que afecten a la industria nacional. Mtanous Falco sostuvo que el ingreso de migrantes debe realizarse con orden y regulación, en donde aclaró que no existe oposición a recibir a quienes buscan incorporarse al mercado laboral, siempre que haya oportunidades para ofrecerles trabajo.

Problemas generados por la falta de control migratorio

También señaló que la falta de control migratorio ha generado problemas en ciudades como Monterrey y la Ciudad de México, donde algunos campamentos se convirtieron en puntos de venta de droga. El presidente de CANACINTRA Monclova insistió en que México debe atender el tema y negociar con el gobierno estadounidense para evitar que las amenazas se traduzcan en afectaciones económicas.