Extrabajadores de AHMSA critican plazos en proceso de quiebra

Extrabajadores de AHMSA criticaron la ampliación de plazos decretada por el Juzgado en Concursos Mercantiles durante los días en que juega la Selección Mexicana, al considerar que la medida retrasa la resolución del proceso de quiebra y, con ello, el pago de salarios, finiquitos y prestaciones pendientes.

Ervey Valenzuela, representante de los trabajadores, calificó la decisión como una falta de sensibilidad hacia miles de familias que permanecen a la espera de una solución al conflicto laboral derivado del cierre de operaciones de la siderúrgica.

"¿Cómo es posible que le den prioridad a un Mundial? la clase obrera somos personas que durante muchos años dimos nuestro esfuerzo en Altos Hornos, no puede ser que la jueza se preste a eso nada más porque existe un mundial".

Mencionó que la ampliación de los plazos representa un nuevo retraso en el procedimiento y prolonga la incertidumbre de los trabajadores, quienes esperan que la venta de la empresa permita cubrir los adeudos laborales.

"Todo esto es una distracción, dar más días y más días, si ya se alargó al día 15, ¿ahora qué podemos esperar? Después vendrá otra fecha y luego tres meses para la supuesta subasta, si además se declara desierta, así se va a ir todo el año, eso ya no lo queremos".

Señaló que la medida es "una burla" para los trabajadores y para la sociedad, al considerar que privilegia un evento deportivo sobre un problema social que afecta a miles de familias de la región Centro.

"Para mí, dar días por el Mundial es una burla, no nada más para la clase obrera, sino para todo el país, parece que les interesa más un Mundial que el problema social que estamos viviendo en la región Centro", indicó.

Valenzuela también informó que representantes de la empresa Cargill tienen prevista una nueva visita a las instalaciones de AHMSA para revisar aspectos relacionados con los inventarios, situación que, a su juicio, confirma que persisten diferencias entre algunos acreedores.