Más de 300 jóvenes participan en evento del DIF Coahuila en San Juan de Sabinas

SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA.- Más de 300 niñas, niños y jóvenes participaron en el evento cultural y deportivo "Vive Libre sin Drogas", organizado por el DIF Coahuila en coordinación con el Gobierno Municipal de San Juan de Sabinas, con el propósito de promover estilos de vida saludables y fortalecer la prevención de las adicciones.

La jornada se desarrolló en la Unidad Deportiva "Raúl González", de Nueva Rosita, donde las y los asistentes compitieron en disciplinas como fútbol, voleibol, tochito y frontenis, con actividades orientadas a fomentar el trabajo en equipo, la convivencia y la activación física.

Como parte del programa también se realizó un concurso de canto. Lucero Yamilet Tovar Cantú y Sofía Chavarría Treviño obtuvieron el primer lugar y aseguraron su pase para representar a San Juan de Sabinas en la etapa regional.

Durante el evento, la licenciada Karina Ríos felicitó a las y los participantes y destacó la coordinación entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado para impulsar acciones dirigidas a la niñez y la juventud.

"Quiero reconocer el trabajo coordinado que tenemos entre nuestro alcalde y las autoridades del Gobierno del Estado, con nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas. Estas actividades permiten que nuestros jóvenes ocupen su energía en disciplinas que hacen bien a su vida, alejándolos de otras cosas que solo arruinan su juventud. Gracias a la Ing. Liliana Salinas Valdés, nuestra Presidenta Honoraria, por siempre estar trabajando de cerca con nuestra gente. A los jóvenes, felicidades y que esto sea un aliciente para cumplir metas y seguir adelante", expresó.