IMSS mantiene cuentas bloqueadas de Altos Hornos de México en Monclova

A pesar de la orden judicial para liberar las cuentas bancarias de Altos Hornos de México dentro del proceso de concurso mercantil, el Seguro Social se niega a desbloquearlas bajo el argumento de que enfrenta una "imposibilidad material y legal", por lo que los recursos de la empresa permanecen inmovilizados.

De acuerdo con el acuerdo emitido el 1 de julio, la apoderada legal del IMSS respondió al requerimiento que el Juzgado Segundo en Materia de Concurso Mercantil había formulado el pasado 25 de mayo y cuya prórroga venció el 29 de junio.

En su informe, el Instituto explicó que el bloqueo originalmente señalado correspondía a un procedimiento distinto y aseguró que esa medida cautelar ya fue levantada, lo que acreditó mediante la documentación entregada al órgano jurisdiccional.

Sin embargo, precisó que las subdelegaciones de Monclova y Torreón generaron, a través del Sistema SIARA, las solicitudes de desbloqueo y liberación de cuentas bancarias, pero el procedimiento aún depende de la respuesta que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

El Instituto Mexicano del Seguro Social manifestó que una vez que la CNBV responda a esas solicitudes hará llegar la información al juzgado para acreditar el cumplimiento de las gestiones.

Aunque las cuentas continúan bloqueadas, la juez Ruth Haggi Huerta determinó tener por cumplido el requerimiento formulado al instituto, al considerar que presentó las aclaraciones y documentación solicitadas, por lo que dejó sin efectos el apercibimiento de multa que pesaba sobre la dependencia.

En el acuerdo se precisa que el levantamiento de los embargos referido por el IMSS fue realizado "bajo su más estricta responsabilidad".