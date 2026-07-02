Óscar Pimentel González encabeza reunión sobre agua en Coahuila

CARBONÍFERA, COAH.- El secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, encabezó una reunión de trabajo con autoridades estatales, municipales y representantes del Sistema Intermunicipal de Aguas de la Región Carbonífera (SIMARC) para dar seguimiento a los proyectos de agua potable y drenaje que se desarrollan en la Región Carbonífera.

En el encuentro participaron el subsecretario de Gobierno en la Región Carbonífera, Francisco Tobías Hernández; el representante de Mejora Coahuila ante el SIMARC, Carlos García Vega; el coordinador regional de Mejora Coahuila en la Región Carbonífera, Federico Quintanilla Riojas, así como funcionarios relacionados con el organismo operador.

Durante la reunión se revisaron los avances de las obras de infraestructura que actualmente se ejecutan para fortalecer el suministro de agua potable y mejorar la red de drenaje sanitario, acciones consideradas prioritarias por el Gobierno del Estado. Reiteraron que el objetivo es brindar a la población del municipio de Sabinas una respuesta rápida, eficiente y oportuna a las necesidades relacionadas con el abastecimiento de agua potable y el funcionamiento del sistema de drenaje, al tratarse de servicios esenciales para la salud pública y la calidad de vida.

Como parte de los acuerdos, se determinó realizar una nueva reunión de seguimiento la próxima semana para evaluar los avances de los proyectos, revisar el cumplimiento de los compromisos y definir nuevas acciones que permitan agilizar la atención de ambos rubros. Con estas acciones, el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, reafirma su compromiso de mantener el trabajo coordinado con los municipios, el SIMARC y las dependencias involucradas para fortalecer la infraestructura hidráulica y atender las necesidades de la población en esta Cuenca.