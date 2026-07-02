Trompitos de Mayito López con Corvette generan controversia en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Publicaciones difundidas a través de redes sociales aseguran que el ex alcalde Mayito López realizó maniobras conocidas como "trompitos" con un automóvil Corvette sobre el bulevar Adolfo López Mateos.

De acuerdo con las versiones compartidas en plataformas digitales, el hecho ocurrió la noche del pasado martes tras el triunfo de México sobre Ecuador 2-0.

Trascendió que el ex edil conducía el vehículo deportivo mientras efectuaba las maniobras sobre una de las principales vialidades de la ciudad.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la intervención de alguna autoridad ni sobre la existencia de un reporte oficial relacionado con los hechos.

Tampoco se ha dado a conocer una postura pública del ex alcalde Mayito López respecto a las publicaciones difundidas en redes sociales.

La información que circula hasta ahora proviene de contenido compartido por usuarios en plataformas digitales y permanece sin confirmación oficial.