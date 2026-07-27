Eugenio Williamson exige al Gobierno Federal avanzar en la venta de AHMSA

Representantes de la Iniciativa Privada de la región Centro demandaron una participación más decidida del Gobierno Federal para destrabar la venta de Altos Hornos de México, al advertir que la complejidad del proceso mantiene estancada la reactivación económica y prolonga la incertidumbre de los miles de trabajadores.

El empresario constructor Eugenio Williamson Yribarren afirmó que el proceso concursal se ha complicado de manera constante, luego de las últimas observaciones que realizó la jueza a las bases de la subasta, por lo que dijo que la Federación es la instancia con mayor capacidad para impulsar una solución definitiva.

"Se complica cada día más y es muy molesto para todos, y no hemos visto realmente la voluntad del Gobierno Federal por resolver este tema, es verdaderamente indignante ver cómo los trabajadores sufren día tras día sin poder recibir su finiquito y los traen a puras mentiras".

El empresario manifestó su confianza de que en los próximos días se publiquen las bases de subasta de la convocatoria para la venta de AHMSA, aunque eso no garantiza que la operación se concrete en este segundo intento.

Informó que los inversionistas interesados han cumplido con los requisitos establecidos por la autoridad judicial, pero el exceso de condiciones podría limitar la participación de compradores y retrasar aún más la venta.

"Entre más requisitos pongan, van a ser menos los tiradores y va a ser más tardado lograr la venta, por lo que esperemos que exista mayor flexibilidad para que entren más empresas y haya más competencia, así habrá más posibilidades de concretar la venta".

Williamson Yribarren insistió en que el Gobierno federal debe involucrarse de manera más directa para facilitar una salida al conflicto.

Incluso propuso que, si no existen condiciones para vender la siderúrgica, la Federación evalúe asumir su operación mediante un esquema de empresa pública o una asociación público-privada.

Añadió que la prioridad debe ser recuperar la actividad industrial y preservar el empleo, al señalar que la población demanda oportunidades de trabajo antes que programas asistenciales.