Eugenio Williamson advierte sobre la crisis económica en Coahuila por AHMSA

La prolongación del proceso judicial de Altos Hornos de México mantiene en una situación crítica a la región Centro, donde la falta de una resolución definitiva detiene la reactivación económica y genera incertidumbre a miles de familias.

El expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Eugenio Williamson, señaló que el retraso del caso no es un hecho aislado, ya que desde meses atrás se preveía que la definición pudiera extenderse hasta el próximo año, a pesar de la relevancia social y económica que implica.

"Tristemente ya lo habíamos visto, que esto podía brincar hasta enero del próximo año, aquí es donde se requiere se demuestre la voluntad de solucionar el tema, porque es una decisión muy importante de la que dependen muchas familias de la región".

Indicó que la situación actual de la región Centro es delicada, con una economía detenida, lo que obliga a una actuación responsable y oportuna del Poder Judicial.

"La economía de la región está muy poca, casi nula, por lo que aquí es donde debemos ver si la reforma judicial va a funcionar, porque necesitamos jueces capacitados y a la altura de este tipo de decisiones".

Indicó que el caso AHMSA representa una prueba clave para el nuevo esquema judicial, ya que una resolución tardía podría profundizar los problemas sociales que enfrenta la región, como desempleo, migración y desintegración familiar.

"El futuro de la gente que vivimos aquí está en manos de quienes tomen esta decisión, por lo que esperamos que no se retrase tanto y que continúe el proceso", señaló.

El expresidente de la CMIC también envió un mensaje a los trabajadores de AHMSA, a quienes pidió no perder la esperanza, al considerar que aún existe la posibilidad de cerrar este capítulo y avanzar hacia una nueva etapa.