Reginaldo Rodríguez garantiza recolección de basura en diciembre: Monclova

Durante el mes de diciembre se registra un incremento considerable en la generación de basura en la ciudad, alcanzando hasta 250 toneladas diarias, principalmente en los sectores oriente y sur, informó Reginaldo Rodríguez, director de Servicios Primarios.

El funcionario explicó que, de manera habitual, la recolección diaria oscila entre 220 toneladas, sin embargo, en esta temporada decembrina se presenta un aumento de hasta el 20 por ciento, derivado del incremento en residuos domésticos y comerciales por las festividades.

"Estamos trabajando de manera constante; las unidades están al 100 por ciento y el personal ya se encuentra organizado para dar cobertura durante todo diciembre y parte de enero de 2026, considerando las celebraciones que se avecinan", señaló Rodríguez.

Precisó que en fechas clave como el 24 y 25 de diciembre, así como el 31 de diciembre y 1 de enero, el servicio de recolección de basura está garantizado en todas las colonias, a fin de evitar acumulación de residuos.

En cuanto a la operatividad, detalló que el departamento de boteo cuenta con 23 unidades, las cuales trabajan en tres turnos —primera, segunda y tercera— de lunes a domingo, sin descanso. Por su parte, el servicio de recolección de contenedores opera con nueve unidades, en dos turnos, también de lunes a domingo.

Finalmente, el director destacó que la Dirección General de Servicios Primarios mantiene una estrategia integral que incluye bacheo, alumbrado público, recolección de basura y cuadrillas de limpieza, con el objetivo de mantener la ciudad en condiciones óptimas durante la temporada decembrina.