Ex obreros de AHMSA se oponen al retiro del montacargas en Monclova

Ex obreros de Altos Hornos de México (AHMSA) advirtieron que no permitirán el retiro del montacargas de la Planta 1 de la siderúrgica antes de la subasta de la empresa, pese a la orden emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles para ejecutar la extracción del equipo con apoyo de la fuerza pública.

Juan Ervey Valenzuela de la Torre, dirigente de un grupo de ex trabajadores, afirmó que la intención de los obreros no es generar un enfrentamiento, pero consideró que el retiro del equipo en este momento podría provocar un conflicto. "Ya no queremos mártires. Somos pocos, alrededor de 70 personas, pero si vienen con la autoridad pública sabemos que no vamos a poder hacer absolutamente nada", señaló.

Explicó que los trabajadores mantienen vigilancia en los accesos de AHMSA para evitar el retiro de bienes y reiteró que su petición es que el equipo sea entregado después de la subasta, programada tentativamente para el 25 de septiembre. "No nos estamos negando a entregarlo, pero creemos que no es el momento oportuno para que se lo puedan llevar", indicó.

Valenzuela de la Torre aseguró que los ex obreros desconocen por qué existe urgencia para retirar el montacargas y pidió que se espere unos días para evitar un escenario de tensión en la ciudad. "Que se esperen unos días. No queremos un tipo de estallido social aquí en Monclova", expresó.

El dirigente informó que, de acuerdo con la información que tienen, la autoridad cuenta con un plazo de cinco días para ejecutar la orden judicial, por lo que la diligencia podría realizarse en cualquier momento. Convocó a los trabajadores a mantenerse atentos al proceso de venta de AHMSA y afirmó que continuarán defendiendo lo que consideran los intereses de la clase obrera.

Mientras tanto, alrededor de 70 trabajadores permanecen en los accesos de la siderúrgica, donde mantienen vigilancia ante la posibilidad de que se realice la diligencia para retirar el equipo.