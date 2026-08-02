Oscar Ríos Ramírez invita a disfrutar de Astro Feria Rosita 2026

NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez, invitó a la ciudadanía y a los visitantes a disfrutar de Astro Feria Rosita 2026, al destacar que se trata de un evento completamente familiar, con condiciones de seguridad y una amplia oferta de entretenimiento para todas las edades.

Ríos Ramírez agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, al señalar que el trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento ha permitido impulsar el desarrollo de Nueva Rosita durante el primer año y medio de la actual administración municipal.

Asimismo, reconoció el esfuerzo del equipo de trabajo de la administración y, de manera especial, de la presidenta honoraria del Sistema DIF Municipal, Karina Ríos Ornelas, por la organización del certamen de elección de la reina, el cual calificó como un evento familiar con una amplia participación ciudadana.

El alcalde felicitó a Eloísa I, Reina de Astro Feria Rosita 2026, y expresó su confianza en que realizará un destacado papel como soberana de las fiestas tradicionales del municipio.

Agradeció a las jóvenes que participaron como candidatas, así como a sus padres y familiares, por sumarse a las festividades y contribuir a preservar una tradición que forma parte de la historia de Nueva Rosita y del municipio de San Juan de Sabinas.

Finalmente, señaló que el municipio está preparado para recibir a los visitantes durante el periodo vacacional e invitó a aprovechar la estancia para disfrutar de Astro Feria Rosita 2026, sus espectáculos y actividades recreativas en un ambiente de convivencia familiar.