Vecinos de Sabinas denuncian olores fuertes de Avomex

SABINAS, COAH.- Habitantes de la colonia Atenas 1, El Consuelo y San Antonio, denunciaron los fuertes olores que, aseguran, emanan de un inmueble ubicado sobre la calle Rivapalacio, donde anteriormente operó la maquiladora ECCSA y que actualmente funciona como una extensión de la empresa Avomex, dedicada a la producción, procesamiento y comercialización de alimentos derivados del aguacate.

A través de una publicación en la red social Facebook, la usuaria Erika Fabela solicitó la intervención del alcalde José Feliciano "Chano" Díaz Iribarren, al considerar que los olores afectan de manera constante a las familias que habitan en ese sector de la ciudad.

En su mensaje, la ciudadana señaló que mantiene puertas y ventanas cerradas debido al intenso olor y aseguró que anteriormente el problema se presentaba únicamente entre las 12:00 y las 15:00 horas, pero actualmente ocurre desde temprana hora y se prolonga durante gran parte del día y la noche.

Asimismo, expresó su preocupación por las personas que cuentan con sistemas de aire lavado en sus viviendas, al afirmar que el olor resulta difícil de soportar y afecta la calidad de vida de quienes residen cerca del inmueble.

La ciudadana hizo un llamado al alcalde para que visite el sector y constate personalmente la situación, al asegurar que no se trata de un caso aislado, sino de una inconformidad compartida por diversos vecinos.

Finalmente, pidió a las autoridades municipales actuar de manera preventiva para atender la problemática antes de que la inconformidad social escale y genere otras acciones por parte de los habitantes del sector.