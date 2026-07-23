Ex trabajadores de AHMSA cuestionan créditos millonarios a ex directivos

Ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) cuestionaron que las listas de créditos laborales incluyan montos millonarios para ex directivos de la empresa, al considerar que esas cantidades resultan injustas frente a la situación de los obreros.

El dirigente de los ex trabajadores, Juan Ervey Valenzuela de la Torre, aseguró que en las listas aparecen créditos laborales de entre 33 y 35 millones de pesos para algunos ex directivos. "Son muchos millones de pesos los que esos directivos quieren seguir cobrando. No lo creemos justo", expresó.

Entre las personas mencionadas por el dirigente se encuentra Alonso Ancira, así como su hermano y otros ex directivos de la empresa. "¿Cómo van a seguir siendo parte como trabajadores de Altos Hornos de México? No lo creemos correcto", afirmó.

Valenzuela de la Torre explicó que esos montos forman parte de las mismas listas de créditos laborales elaboradas por el síndico, en las que también aparecen trabajadores de confianza, personal de la Región Centro y de la unidad Hércules. Indicó que los ex trabajadores ya cuentan con copia de esos listados y mantienen su rechazo a que se reconozcan créditos de esa magnitud para ex directivos, mientras miles de obreros permanecen a la espera del pago de sus prestaciones laborales.