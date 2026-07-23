Estrategia de seguridad en vacaciones: autoridades de Coahuila se coordinan

Ante el inicio del periodo vacacional, autoridades de los tres órdenes de Gobierno reforzaron la estrategia de seguridad en la Región Centro para prevenir incidentes y brindar atención a visitantes y habitantes.

Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno en la Región Centro, informó que corporaciones de seguridad estatal, municipal y federal mantienen coordinación permanente mediante reuniones de trabajo para definir acciones durante esta temporada.

Explicó que además de los cuerpos policiales, participan elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes se mantienen preparados para atender cualquier emergencia que pudiera registrarse en carreteras, balnearios y zonas turísticas. "Se sigue trabajando, han estado en constante permanencia sesionando los cuerpos policiales de estos tres entes de Gobierno para ya estar listos también ahora en esta etapa vacacional", señaló.

El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones, principalmente evitar conducir bajo los efectos del alcohol, además de mantener vigilancia sobre menores de edad en albercas, balnearios y áreas recreativas.

Destacó que la llamada Ruta del Desierto representa uno de los principales atractivos turísticos de la región, con municipios como Sacramento, Lamadrid y Nadadores, además de los Pueblos Mágicos de Candela y Cuatro Ciénegas.

Sisbeles Alvarado indicó que Cuatro Ciénegas registra una alta demanda turística y que, de acuerdo con información compartida con autoridades municipales, se encuentra cerca del 100 % de ocupación hotelera disponible durante esta temporada.

Añadió que Candela también mantiene atractivo para visitantes de Coahuila y estados vecinos, donde el tema de seguridad ha sido un factor importante para fortalecer la llegada de turistas. Asimismo, resaltó que las carreteras cuentan con vigilancia mediante operativos coordinados entre la Policía Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. "Actualmente, afortunadamente, se están realizando diversos operativos, inspecciones y cateos también para atender esta situación", puntualizó.