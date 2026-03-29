Ex trabajadores de AHMSA enfrentan nuevo retraso legal en Monclova

El malestar entre ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) volvió a escalar luego de que se confirmara un nuevo retraso dentro del proceso legal que mantiene en incertidumbre a miles de obreros, quienes aseguran que la paciencia se agota y que cada aplazamiento representa un golpe más para quienes dependen de ese recurso para sobrevivir.

En entrevista, Hervey Valenzuela, ex obrero de AHMSA, criticó duramente lo que consideró una estrategia para seguir alargando el conflicto, al señalar que mientras la clase trabajadora enfrenta necesidades diarias, quienes están detrás del proceso mantienen garantizados sus intereses económicos. "Los payasos son ellos del circo, maroma y teatro que están haciendo, y la estacada final nos la van a dar bien dada", expresó, al referirse al panorama que enfrentan los extrabajadores tras los más recientes movimientos dentro del concurso mercantil.

Valenzuela sostuvo que para los empresarios y grupos involucrados el aspecto económico no representa una urgencia, pues cuentan con capital y capacidad para mover recursos, mientras que la base obrera vive al día y depende de ingresos inmediatos. "Ellos se sienten bien firmes y seguros de que el beneficio para ellos está garantizado y para la clase obrera no", reprochó. Añadió que cada nuevo aplazamiento profundiza la incertidumbre de familias enteras que siguen esperando una resolución clara sobre el futuro de AHMSA y los adeudos pendientes.

El ex trabajador también cuestionó la actuación de la juez a cargo del concurso mercantil, al considerar que debió haber previsto con mayor anticipación la documentación y los procedimientos que hoy siguen retrasando el caso. Afirmó que, a su juicio, ya no existe confianza ni en el síndico, ni en la autoridad judicial, ni en el respaldo gubernamental. "La certeza se está acabando. La clase obrera ya definitivamente está en el limbo", advirtió, al señalar que el desgaste ha llevado a muchos a considerar decisiones más severas ante la falta de resultados concretos.

Incluso, Valenzuela reveló que entre los extrabajadores ya se analizan medidas más radicales, y lanzó una advertencia directa a representantes, asesores o personas vinculadas con empresas propietarias de bienes de Altos Hornos que pretendan ingresar a las instalaciones. Dijo que ya se les notificó que deberán identificarse y presentar una orden judicial para poder acceder, de lo contrario podrían ser retenidos por los propios trabajadores. Aunque llamó a actuar con cautela, dejó claro que el enojo crece entre la base obrera y que la inconformidad podría traducirse en acciones de presión si la situación continúa sin resolverse.