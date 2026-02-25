Héctor García Falcón se enfoca en sus aspiraciones políticas tras licencia

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Mediante Sesión Extraordinaria de Cabildo, el ingeniero Héctor Miguel García Falcón presentó solicitud de licencia para ausentarse del cargo como síndico de mayoría.

La petición fue sometida a consideración y aprobada por unanimidad de votos ante los representantes del ayuntamiento, Administración Municipal 2025-2027, lo que le permitirá enfocarse en sus aspiraciones políticas de cara al próximo proceso electoral en Coahuila para la renovación del Congreso del Estado, representando al Distrito VI.

Tras la aprobación, García Falcón expresó que se encuentra a la espera de los tiempos oficiales y que lo inviten a participar. Señaló que su intención es contender en la elección que se avecina, siempre que sea designado como candidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el objetivo de representar a la ciudadanía desde el poder legislativo.

El ingeniero aseguró que, en caso de llegar al Congreso, trabajará de la mano del gobernador de Coahuila para presentar iniciativas que beneficien directamente a la población. Asimismo, García Falcón manifestó estar preparado para enfrentar el reto electoral y confía en que, con el respaldo de su partido, podrá obtener el triunfo.

Reiteró que su prioridad se enfocaría en construir propuestas sólidas que generen resultados tangibles para las familias coahuilenses. Finalmente, enfatizó que su visión política está alineada con el trabajo conjunto con el gobernador del Estado, destacando que la unidad y la coordinación serán fundamentales para lograr avances significativos en beneficio de Coahuila.