AHMSA exige a la CRE cumplir con sentencia de amparo en 10 días

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) deberá acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo promovida por Altos Hornos de México (AHMSA), luego de que el Juzgado Cuarto de Distrito le concedió un plazo de 10 días para informar sobre las acciones realizadas.

De acuerdo con el acuerdo judicial fechado el 31 de julio, correspondiente al expediente 384/2023, en el que AHMSA, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, figura como quejosa, la autoridad jurisdiccional atendió la solicitud de la autoridad responsable foránea y le otorgó un plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del proveído, para acreditar haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo.

El juicio de amparo fue promovido por AHMSA contra la Comisión Reguladora de Energía, con domicilio en la Ciudad de México, pero desde hace 3 años, y el proceso hasta hoy determina que la dependencia debe responder.

El proceso está relacionado con la autorización para el uso y la autogeneración de energía mediante la planta de subestación de la empresa.

Con este requerimiento, el juzgado busca que la CRE informe y documente las acciones emprendidas para cumplir con la resolución judicial, dentro del plazo establecido.

El acuerdo no establece el sentido del cumplimiento ni el contenido de la respuesta que deberá emitir la autoridad reguladora, sino únicamente fija el término para que acredite ante el juzgado el acatamiento de la sentencia de amparo.