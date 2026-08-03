Carlos Villarreal Pérez entrega obra de pavimentación en Monclova
Carlos Villarreal Pérez destacó que las condiciones del terreno en la colonia 21 de Marzo complicaron la obra, aumentando su costo.
Resumen
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Como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova, el alcalde Carlos Villarreal Pérez entregó la obra de pavimentación de la calle Abayes, entre calle 9 y avenida Oriente, en la colonia 21 de Marzo, con una inversión superior a los 2.3 millones de pesos.
La obra comprende más de 300 metros lineales y, de acuerdo con el Alcalde, requirió trabajos adicionales de nivelación y compactación debido a las condiciones del terreno en este sector de la ciudad.
Villarreal Pérez señaló que las características del terreno en la colonia 21 de Marzo y otros sectores ubicados en zonas con pendientes pronunciadas incrementan el costo y la complejidad de las obras.
Explicó que las necesidades de infraestructura varían entre colonias, por lo que en algunas zonas se realizan trabajos de rehabilitación y mantenimiento de las líneas de agua y drenaje, mientras que en otras se proyecta la ampliación de estas redes.
El Alcalde destacó que la pavimentación forma parte de los trabajos coordinados entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado para mejorar la infraestructura y la calidad de vida de las familias de Monclova.
También señaló que continuarán las acciones de infraestructura en distintos sectores de la ciudad y agradeció a los ciudadanos los reportes que permiten detectar necesidades y mejorar la prestación de los servicios.