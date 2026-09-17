Exobreros de AHMSA marchan en Monclova para exigir solución

Con volanteo en cruceros y estacionamientos de centros comerciales, exobreros de Altos Hornos de México (AHMSA) alistan una marcha obrero-ciudadana este sábado 19 de octubre a las 9:00 horas, con el objetivo de pedir la intervención directa de la presidenta de la República en la problemática social y económica de Monclova.

Julián Torres Ávalos, dirigente de los extrabajadores, informó que la movilización partirá desde la avenida Fénix y concluirá en la plaza principal con un mitin. Hizo un llamado a la ciudadanía, comercios, cámaras, actores políticos y autoridades a sumarse a la marcha, al señalar que la crisis de AHMSA afectó a toda la región.

El dirigente advirtió que es necesaria una pronta solución, el pago a los trabajadores y la reactivación de empleos para evitar que el conflicto se prolongue por años, comparándolo con casos como el de Mexicana de Aviación.

En relación con la próxima subasta del proceso de quiebra, Torres Ávalos dio a conocer que enviará un oficio a la jueza encargada para solicitar el acceso a los siete integrantes de su mesa directiva, debido a que el cupo en las instalaciones se mantendrá restringido para los representantes de acreedores y trabajadores.