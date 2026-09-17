Manolo Jiménez promueve Mercadito Pa´ Delante en Múzquiz

MÚZQUIZ, Coah. - Como parte de las acciones impulsadas por el gobernador del estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, para fortalecer el bienestar de las familias coahuilenses, este viernes 18 de septiembre se llevará a cabo en la Villa de Palaú el Mercadito Pa´ Delante, programa que busca apoyar la economía familiar y promover una cultura de reciclaje.

La actividad se desarrollará en coordinación con el DIF Coahuila, bajo la presidencia honoraria de la señora Liliana Salinas Valdés y con el respaldo del Ayuntamiento de Múzquiz, encabezado por la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, sumando esfuerzos para acercar beneficios directamente a las familias de esta comunidad.

La coordinadora regional del DIF Coahuila, licenciada Laura Luz Pérez Castro, invitó a las familias de Palaú y comunidades cercanas a participar en esta jornada, llevando materiales reciclables que podrán ser canjeados por productos de la canasta básica, artículos de limpieza e higiene personal.

"Invitamos a todas las familias de Palaú a que nos acompañen este viernes, que lleven sus materiales reciclables y aprovechen este beneficio. Es una acción que ayuda a la economía familiar y también nos permite contribuir al cuidado de nuestro entorno", expresó la entrevistada.

El Mercadito Pa´ Delante se realizará el viernes 18 de septiembre, de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en la Plaza Obrera 1, ubicada en calle González Lara, entre Uruguay y Proveedores, en Palaú.

Se recibirá papel, cartón, PET, plástico, aluminio, vidrio, chatarra y aparatos electrónicos.

Con la suma de esfuerzos entre el Gobierno de Coahuila, DIF Coahuila y el Ayuntamiento de Melchor Múzquiz, se acercan programas y beneficios a las familias de la Región Carbonífera, fortaleciendo una atención cercana y directa a la comunidad.