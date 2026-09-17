Conafe entrega apoyos escolares a 800 alumnos en Coahuila

NUEVA ROSITA, Coah.- El Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) beneficiará a 800 alumnos de nivel básico de 112 comunidades de la zona norte de Coahuila con paquetes escolares, uniformes, calzado y material didáctico, informó Fidencio Gaytán Arzola, coordinador del organismo en la región.

El funcionario señaló que actualmente se lleva a cabo la recepción del material otorgado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que será durante la próxima semana cuando comiencen con la distribución de los apoyos.

Explicó que la entrega se realizará a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo, como parte de las acciones destinadas a respaldar a los estudiantes que reciben los servicios educativos en comunidades de la zona norte del estado.

Gaytán Arzola indicó que los apoyos están dirigidos a alumnos de nivel básico que forman parte de las comunidades atendidas por el Conafe, con el propósito de contribuir a sus necesidades escolares.

Detalló que la coordinación a su cargo tiene cobertura en tres regiones: la región carbonífera, partiendo del municipio de Progreso; la región Cinco Manantiales y la región Norte. Precisó que esta última comprende los municipios de Acuña, Jiménez, Guerrero y Piedras Negras, por lo que el Conafe mantiene presencia educativa y distribución de apoyos en las distintas comunidades de estas zonas.