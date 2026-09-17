Nuevo León debe seguir modelo de seguridad de Coahuila

La cancelación del Pase Turístico de Nuevo León fue recibida con satisfacción por los empresarios de Monclova, quienes consideraron que esta medida evitó una barrera para la movilidad de los visitantes y plantearon que ese estado debería replicar el modelo de seguridad de Coahuila.

Armando de la Garza Gaytán, comisionado de Turismo, destacó que la decisión de dar marcha atrás a la aplicación del "Pase Turístico" fue por el llamado que realizaron las asociaciones empresariales, cámaras y representantes políticos, quienes demandaron reciprocidad entre ambas entidades.

Para el sector turístico y comercial de Coahuila y, sobre todo, la región, la decisión es de suma importancia, debido a que el aeropuerto de Monterrey es el principal punto de entrada de visitantes.

Ante el argumento de que esta medida se contempló por cuestiones de seguridad, el comisionado señaló que Nuevo León debe aprovechar su cercanía con el estado de Coahuila, ya que las condiciones de seguridad de la entidad favorecen la llegada de inversiones y turistas.

"Yo creo que el Gobierno de Nuevo León debería copiar el modelo de seguridad de Coahuila".

Señaló que Nuevo León debe mantener una mayor apertura hacia Coahuila y analizar las acciones que permitieron a la entidad alcanzar los indicadores de seguridad que actualmente registra.

"De que hay que replicar y que hay que ver cómo se le hizo, pues yo ya estaría viendo el cómo sí, y no el a ver cómo le hicieron, sino el cómo le voy a hacer para seguir ese ejemplo", indicó.