Incidente pirotécnico durante el Grito de Independencia en Múzquiz
El director de Protección Civil, Víctor Guajardo, aseguró que el incidente fue controlado rápidamente y no hubo mayores consecuencias.
Resumen
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MÚZQUIZ, Coah.- Un leve incidente se registró durante la noche del 15 de septiembre, durante la celebración del Grito de Independencia en el Centro Histórico de Múzquiz, informó el director de Protección Civil Municipal, ingeniero Víctor Guajardo Loo.
El funcionario explicó que un artefacto de pirotecnia cayó sobre una persona que asistió al evento, situación que fue atendida sin que pasara a mayores.
Guajardo Loo expresó que el incidente ocurrió durante el desarrollo del espectáculo pirotécnico programado como parte de las actividades de las Fiestas Patrias 2026.
Indicó que personal de Protección Civil se mantuvo atento durante la celebración para atender cualquier situación que pudiera presentarse entre los asistentes.
El director de la dependencia destacó que, fuera del incidente mencionado, las actividades se desarrollaron con normalidad y sin situaciones de consideración.
Por lo anterior, Víctor Guajardo Loo señaló que las Fiestas Patrias 2026 en Múzquiz se desarrollaron en paz.