Manolo Jiménez Salinas promueve empleo en Monclova: reunión del Sistema de Empleo

Monclova, Coah.- Como parte de las acciones que impulsa el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, para fortalecer el empleo y generar mejores oportunidades para las familias coahuilenses, se llevó a cabo en Monclova la reunión del Sistema de Empleo, con la participación de representantes del sector empresarial y autoridades estatales.

Durante el encuentro se abordaron las necesidades actuales de contratación de las empresas, las vacantes disponibles y las estrategias que permitan fortalecer la capacitación y preparación del capital humano de acuerdo con los requerimientos del sector productivo de la región Centro-Desierto.

En la reunión participaron Sergio Sisbeles, subsecretario de Gobierno en la región Centro-Desierto; José Luis Chapa Reséndez; Edna Miroslava Heredia Alarcón, coordinadora regional del Servicio Nacional de Empleo; y el coordinador de ICATEC, Cantú Vega, quienes coincidieron en la importancia de mantener una comunicación cercana y permanente con las empresas.

Sergio Sisbeles destacó que este tipo de encuentros permiten escuchar directamente a quienes generan empleos y establecer acciones concretas para atender tanto las necesidades de las empresas como de las personas que buscan incorporarse al mercado laboral.

"En esta región tenemos gente trabajadora y empresas comprometidas con seguir creciendo. Nuestra tarea es mantener una comunicación permanente con el sector productivo, escuchar qué perfiles necesitan, dónde están las vacantes y qué podemos hacer desde el Gobierno para preparar mejor a nuestra gente. Tenemos todo el respaldo de nuestro gobernador Manolo Jiménez para fortalecer estos programas, acercar más oportunidades de empleo y trabajar de manera coordinada con las empresas para conservar y generar fuentes de trabajo en la región Centro-Desierto", destacó.

Asimismo, señaló que la instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas es mantener una política cercana al sector productivo y trabajar de manera anticipada ante sus necesidades, fortaleciendo la capacitación, la vinculación laboral y la coordinación institucional para que el crecimiento económico se traduzca en oportunidades concretas para las familias de la región.

"Queremos que las empresas encuentren aquí el talento que necesitan y que nuestra gente encuentre aquí las oportunidades para desarrollarse y salir adelante", puntualizó Sisbeles.

Como parte de la reunión se presentaron las distintas herramientas y servicios disponibles para trabajadores, buscadores de empleo y empresas, entre ellos el Programa de Apoyo al Empleo, Vinculación Laboral, Bolsa de Trabajo, Portal del Empleo, Intermediación Laboral, ferias de empleo, talleres para buscadores de empleo y empleadores, así como el Centro de Intermediación Laboral.

También se revisaron alternativas de capacitación para las plantillas laborales, tanto para fortalecer la permanencia en el empleo como para actualizar conocimientos y habilidades de acuerdo con las nuevas necesidades del mercado laboral.

De igual manera, se plantearon opciones de capacitación y certificación para las áreas de recursos humanos de las empresas, particularmente en temas relacionados con conciliación y resolución de conflictos laborales.

El Gobierno de Manolo Jiménez, a través de la Secretaría del Trabajo, el Servicio Nacional de Empleo y las diferentes dependencias estatales, mantiene una coordinación permanente con la iniciativa privada para fortalecer las fuentes de trabajo existentes, facilitar la incorporación de más personas al mercado laboral y generar condiciones que favorezcan la llegada de nuevas oportunidades de empleo e inversión.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de trabajar de la mano con empresarios, trabajadores y municipios para fortalecer la economía, la competitividad y el empleo en Monclova, la región Centro-Desierto y todo Coahuila.