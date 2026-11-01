Gabriel Elizondo propone polos de desarrollo para generar empleos en Coahuila

Ante la incertidumbre sobre el tiempo que podría prolongarse el proceso de Altos Hornos de México (AHMSA), el senador Gabriel Elizondo planteó impulsar los polos de desarrollo como una alternativa para atraer empresas y generar empleos en la región centro.

El legislador señaló que buscan que el Gobierno federal voltee a ver el tema, mediante la cual se otorgan beneficios fiscales a las empresas que se instalan en zonas consideradas polos de desarrollo.

Explicó que estos espacios pueden abarcar superficies de cinco, 10, 15, 20, 40 o hasta 50 hectáreas, destinadas a la instalación de nuevas empresas.

Indicó que el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, ya identificó terrenos donde podría desarrollarse el proyecto y ha realizado gestiones para impulsarlo, por lo que ahora falta la voluntad política del Gobierno federal para concretarlo.

Elizondo destacó que se mantiene al pendiente de las necesidades de la región y reiteró su disposición para trabajar en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez y el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, en favor de los intereses de la región centro.