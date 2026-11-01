Carlos Villarreal supervisa proyectos de infraestructura en Monclova

Como parte de los recorridos de supervisión realizados durante la semana del 26 de octubre al 1 de noviembre, el alcalde Carlos Villarreal revisó siete proyectos de infraestructura básica, educativa y deportiva en distintos sectores de Monclova, que en conjunto representan una inversión cercana a los 5 millones de pesos.

En materia de infraestructura básica, se supervisó la rehabilitación de la línea de agua potable en la calle Paseo del Valle, en la colonia Miravalle, entre Lucio Blanco y Paseo de las Yucas; la construcción de la red de drenaje en la calle Mutualismo, en la Zona Centro, entre Progreso y Garita; así como la rehabilitación de la línea de agua potable en la calle Álamo, en la colonia 23 de Abril, entre Margarito Menor y calle 1.

Como parte de los proyectos educativos, se revisaron los trabajos de construcción de una techumbre estructural en la Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza.

En el rubro deportivo, el recorrido incluyó la construcción de una cancha de futbol en el CEDIF Norte, la rehabilitación de la cancha de la colonia Primero de Mayo y la construcción de un nuevo espacio deportivo en la Plaza Valle Nogalar, en la colonia Chinameca.

Estas acciones forman parte de la estrategia Prendamos Monclova, que se desarrolla en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el Gobierno del Estado, para atender necesidades de infraestructura y mejorar los espacios públicos en beneficio de las familias.

"Seguimos trabajando en equipo para que las obras se traduzcan en beneficios para las familias de Monclova. Con el respaldo de nuestro gobernador Manolo Jiménez y a través de Prendamos Monclova, estamos atendiendo necesidades de servicios básicos, mejorando espacios educativos y fortaleciendo las áreas deportivas para que nuestras familias cuenten con mejores lugares para vivir, aprender y convivir", destacó el alcalde.

El gobierno municipal mantiene los recorridos de supervisión y el trabajo coordinado con el gobierno del estado para dar seguimiento a los proyectos y atender las necesidades de las familias de los distintos sectores de Monclova.