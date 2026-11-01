Flores tradicionales del Día de Muertos llegan a Monclova

Floristas provenientes del sur del país llegaron a Monclova para ofrecer flores tradicionales del Día de Muertos en los principales panteones de la ciudad, con precios accesibles y opciones que se ajustan al presupuesto de cada cliente.

Desde la tarde-noche del 30 de octubre, los comerciantes instalaron sus puestos al exterior de los panteones Sagrado Corazón de Jesús y Guadalupe, donde permanecerán hasta el 3 de noviembre para atender a las familias que acudirán a visitar las tumbas de sus seres queridos.

Entre los productos que ofrecen destacan el cempasúchil, característico por su intenso color naranja, y la mano de león, también conocida como terciopelo, además de nubes, margaritas, claveles y crisantemos, flores utilizadas para elaborar ramos, coronas y arreglos funerarios.

Los vendedores manejan distintas opciones y precios, de acuerdo con la cantidad y el tipo de flor que soliciten los compradores, con la intención de facilitar que las familias puedan llevar algún detalle a sus difuntos, sin importar el presupuesto disponible.

Sin embargo, reconocieron que la comercialización ya no registra el movimiento de años anteriores, situación que atribuyeron a las dificultades económicas y a la falta de empleo en la ciudad. Pese a ello, mantienen expectativas favorables para los próximos días, principalmente el 1 y 2 de noviembre, cuando aumenta la afluencia de visitantes a los cementerios y, con ello, la demanda de flores para adornar las sepulturas.

Así, entre el color naranja del cempasúchil y los distintos arreglos florales, los comerciantes buscan aprovechar una de las temporadas más importantes del año para su actividad, mientras las familias mantienen viva la tradición de recordar a sus seres queridos.