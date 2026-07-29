AHMSA destina 8 millones a nómina y gastos operativos en Coahuila

Con recursos obtenidos por la venta del 50 por ciento de las acciones de Línea Coahuila-Durango, Altos Hornos de México (AHMSA) informó al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles la aplicación de 8 millones 36 mil 573 pesos durante la segunda quincena de julio, de los cuales 4 millones 131 mil 989 pesos fueron destinados al pago de la nómina de trabajadores esenciales y 3 millones 904 mil 584 pesos a gastos operativos y de vigilancia.

Los informes fueron presentados por el síndico del concurso mercantil de AHMSA y Minera del Norte (MINOSA), Víctor Manuel Aguilera Gómez, dentro del expediente 19/2023, en respuesta a requerimientos emitidos por la jueza Ruth Haggi Huerta García, quien mantiene bajo supervisión judicial el manejo de los recursos provenientes de la venta de activos de la empresa.

La documentación entregada al juzgado establece que el 17 de junio de 2026, AHMSA recibió 48 millones 162 mil 240 pesos por la venta accionaria realizada a favor de Química Magna, S.A. de C.V. Tras los primeros reportes de erogaciones presentados por la sindicatura, el saldo disponible al 10 de julio ascendía a 37 millones 374 mil 104 pesos. Posteriormente, entre el 13 y el 17 de julio, la empresa ejerció otros 3 millones 904 mil 584 pesos para cubrir distintos compromisos indispensables para mantener servicios básicos dentro del complejo siderúrgico.

Del monto ejercido durante ese periodo, 3 millones 679 mil 904 pesos fueron utilizados para cubrir nóminas relacionadas con personal esencial. Además, se destinaron:

· 139 mil 868 pesos para vales de despensa de 154 trabajadores del área de vigilancia.

· 29 mil 812 pesos para el servicio de limpieza de oficinas de reclutamiento, recursos humanos y jurídico.

· 55 mil pesos para combustible utilizado por el personal encargado de la vigilancia del complejo industrial. Después de estas erogaciones, el saldo disponible de los recursos provenientes de la venta accionaria quedó en 33 millones 469 mil 520 pesos, según el reporte financiero presentado ante el juzgado.

El Juzgado Segundo supervisa el uso de recursos de AHMSA.

En un informe independiente, el síndico acreditó ante la autoridad judicial el pago de la nómina del personal considerado esencial por un monto de 4 millones 131 mil 989 pesos, cumplimiento solicitado mediante un requerimiento emitido el 7 de julio. El documento señala que el pago fue realizado mediante el servicio de dispersión de nómina de Banca Afirme, a través de siete transferencias bancarias, por los siguientes importes:

· 1 millón 904 mil 865 pesos

· 12 mil 357 pesos

· 40 mil pesos

· 207 mil 542 pesos

· 342 mil 490 pesos

· 942 mil 845 pesos

· 681 mil 888 pesos

En conjunto, las siete dispersiones suman los 4 millones 131 mil 989 pesos reportados al órgano jurisdiccional.

Facturas respaldan cada uno de los gastos. Como parte de la comprobación de recursos, la sindicatura anexó al expediente las facturas correspondientes a cada una de las erogaciones. Entre ellas aparecen dos compras de combustible a la empresa Lazalde, por 25 mil y 30 mil pesos, destinadas al personal de vigilancia; una factura de Pluxee México por 139 mil 868 pesos para la dispersión de vales de despensa del personal de seguridad, y otra de Vektura por 29 mil 812 pesos correspondiente al servicio mensual de limpieza. El síndico precisó que la información fue presentada con la supresión de datos personales de los trabajadores, conforme a la legislación en materia de transparencia y protección de datos.

Los escritos fueron firmados electrónicamente desde San Pedro Garza García, Nuevo León, e incorporados al expediente mediante los mecanismos de validación del Consejo de la Judicatura Federal. La presentación de estos informes forma parte de la supervisión permanente que realiza el Juzgado Segundo de Distrito sobre el procedimiento concursal de AHMSA y MINOSA, particularmente respecto al destino de los recursos obtenidos por la venta de activos, mientras avanza la preparación de la subasta de ambas empresas como una sola unidad productiva y continúa la revisión de la lista definitiva de acreedores laborales.