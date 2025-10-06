Disputa entre Sindicato y MADISA por venta de AHMSA

"Primero son los trabajadores, antes que cualquier cosa", advirtió el Secretario General del Sindicato Nacional Democrático, Ismael Leija Escalante, tras el recurso legal promovido por la empresa MADISA para intentar frenar el proceso de venta de Altos Hornos de México (AHMSA).

El dirigente sindical lamentó que justo cuando se registra un avance importante para la reactivación de la acerera, se interpongan acciones que podrían retrasar el proceso hasta por un año o más.

"Es muy lamentable porque ya hay inversionistas interesados que han acudido a la planta a revisar instalaciones y equipos, que de acuerdo a lo que nos dicen, se llevaron muy buena impresión"

Señaló que existe una gran molestia entre los trabajadores, quienes ven en las gestiones de MADISA una amenaza para los avances logrados en los últimos meses.

"Después de ver esa lucecita al final del túnel, nos topamos con esto, la verdad es que el único afán de MADISA es económico, quieren dinero, y no se vale que lo hagan a costa de miles de familias que dependen de la empresa".

Leija Escalante insistió en que los inversionistas han mostrado interés en la reactivación de AHMSA y se requieren certidumbre y estabilidad para poder concretar su participación con la venta de la empresa.

"El inversionista necesita confianza, necesita ver que las cosas están tranquilas, si siguen estas impugnaciones, lo que van a generar es desánimo y desconfianza".

Finalmente, hizo un llamado directo a la compañía regiomontana para que permita que el proceso continúe conforme a la ley.

"Que dejen que esto camine, que el proceso avance, la ley es muy clara y contempla que primero son los trabajadores, no podemos permitir que intereses particulares frenen algo que podría devolverle la vida económica a Monclova y la región centro", concluyó.