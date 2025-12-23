AHMSA presenta informe de recursos: Víctor Manuel Aguilera detalla gastos

El síndico del concurso mercantil de Altos Hornos de México (AHMSA), Víctor Manuel Aguilera Gómez, presentó ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles un informe detallado sobre el manejo de recursos durante el mes de diciembre, en cumplimiento a un requerimiento judicial emitido el pasado 5 de diciembre.

De acuerdo con el documento, el 9 de diciembre de 2025 AHMSA recibió un ingreso por 4 millones 298 mil 649 pesos, derivado de un reembolso de la aseguradora GNP, recursos que fueron destinados casi en su totalidad al pago de nómina y gastos indispensables de operación.

El mayor desembolso correspondió a la nómina de empleados, con un monto de 3 millones 733 mil 847 pesos, además de pagos por vales de despensa, servicios de limpieza, agua purificada, combustible, telecomunicaciones y honorarios profesionales, incluyendo auditorías y servicios especializados en sistemas de información.

El informe señala que, tras cubrir estos compromisos, el saldo final de los recursos quedó prácticamente en ceros, lo que refleja la limitada liquidez con la que opera actualmente la empresa siderúrgica.

El síndico solicitó al juzgado que se tenga por cumplido el requerimiento, asegurando que los gastos reportados cuentan con la documentación comprobatoria correspondiente y forman parte de la administración mínima de la empresa durante el proceso concursal, que mantiene en incertidumbre a trabajadores y exobreros de la región Centro de Coahuila.