Federico Méndez Pacheco advierte sobre venta de pirotecnia en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- A través de la dirección de Protección Civil Municipal advierten que aplicarán fuertes sanciones administrativas a quienes sean sorprendidos vendiendo pirotecnia durante las festividades decembrinas.

Las medidas incluyen desde la detención de los responsables hasta la clausura definitiva de los establecimientos involucrados y el decomiso de pólvora.

Federico Méndez Pacheco, director de PC, informó que esta prohibición fue establecida hace aproximadamente tres semanas, luego de recibir un boletín oficial emitido por el subsecretario de la Dirección de Protección Civil del Estado, Licenciado Ramiro Durán.

La disposición busca prevenir accidentes derivados del uso inadecuado de artefactos explosivos.

Méndez Pacheco señaló que se han recibido reportes ciudadanos sobre la venta clandestina de pirotecnia, particularmente en la colonia Rovirosa, colonia María, colonia Moreira y parte de la colonia Allende.

Estas denuncias han encendido las alertas de las autoridades, quienes ya preparan operativos de inspección.

La normativa vigente prohíbe estrictamente el almacenamiento, traslado y comercialización de productos elaborados con pólvora. Sin embargo, el funcionario reconoció que muchas personas continúan adquiriendo y manipulando estos artículos, lo que representa un riesgo latente, especialmente para los menores de edad, quienes suelen ser los más afectados en accidentes relacionados con pirotecnia.

Finalmente, el director anunció que los operativos de vigilancia podrían comenzar los días 24 y 25 de diciembre, con el respaldo de los tres niveles de gobierno.

En caso de detectar a personas vendiendo pirotecnia, se procederá al decomiso del producto, la consignación de los responsables ante las autoridades federales, la clausura del local y la imposición de sanciones administrativas correspondientes.