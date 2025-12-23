Oscar Ríos entrega pavimentación en Nueva Rosita: 804 mil pesos invertidos

NUEVA ROSITA, COAH.- Con una inversión de 804 mil 697 pesos provenientes del Fondo de REPUVE, fue inaugurada y entregada a la ciudadanía de Nueva Rosita la obra de pavimentación de concreto hidráulico en la calle Emilio Carranza, ubicada en la colonia Comercial.

Esta acción forma parte de los compromisos cumplidos por la administración municipal en materia de infraestructura urbana.

La obra de pavimentación en la calle Emilio Carranza mejora la movilidad en la colonia Comercial.

El evento de entrega fue encabezado por el alcalde Oscar Ríos Ramírez, quien estuvo acompañado por la presidenta del Sistema DIF Municipal, licenciada Karina Ríos Ornelas, así como por funcionarios y regidores del Ayuntamiento 2025–2027.

La presencia de autoridades y vecinos dio realce a este acto que representa una mejora significativa para la movilidad y calidad de vida en la zona centro.

El alcalde Oscar Ríos Ramírez destaca la inversión de 804 mil 697 pesos en infraestructura urbana. Durante dicho acontecimiento, el arquitecto Jesús Ramiro Sosa Ayala, presentó la ficha técnica de la obra, detallando que se construyeron 598 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico con un espesor de 13 centímetros, aplicado en caliente y con una resistencia de 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Esta especificación garantiza mayor durabilidad y resistencia al tránsito vehicular.

Además del pavimento, se realizó la instalación de un brocal y una tapa de polietileno reforzado, asentados con concreto simple de 100 kilogramos por centímetro cuadrado, lo que refuerza la seguridad y funcionalidad de la infraestructura urbana en esa vialidad.

La pavimentación incluye 598 metros cuadrados de concreto hidráulico, garantizando durabilidad. En su mensaje, el alcalde Ríos Ramírez destacó que esta obra forma parte también de los 50 millones de pesos ejercidos en diversas acciones durante su gestión.

"Es un compromiso más cumplido por ello", externó, "regresamos para dar el banderazo a todas las obras concluidas, a fin de que la ciudadanía vea todo lo que se ha hecho en este municipio", expresó, reafirmando su compromiso con el desarrollo de San Juan de Sabinas.