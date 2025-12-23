Cecytec Coahuila entrega juguetes a niños en Navidad

NUEVA ROSITA, COAH.- Más de 60 niños de nivel preescolar y primaria fueron beneficiados con la entrega de juguetes como parte del programa Navidad con Cecytec 2025, impulsado por el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila (Cecytec) en la Villa de San Juan.

La iniciativa busca fomentar la solidaridad y el espíritu navideño entre la comunidad educativa.

El director del plantel, Félix Romo Martínez, informó que la entrega se realizó en respuesta a una solicitud de apoyo por parte de autoridades educativas locales.

"En este caso tuvimos la petición de autoridades educativas para apoyarles, ante lo cual nos dimos a la tarea de llevar los presentes", comentó.

Romo Martínez agradeció de manera especial a los padres de familia, alumnos, docentes y personal administrativo del Cecytec, quienes participaron activamente en la recolección y entrega de los obsequios. "Gracias a ellos se obtuvo este resultado de beneficiar a la niñez", destacó.

Durante la jornada, los estudiantes del Cecytec convivieron con los pequeños, compartiendo momentos de alegría y reforzando los lazos entre instituciones educativas. "Llevamos alegría a los niños y niñas de la Villa de San Juan y convivimos con ellos", añadió el director.

Finalmente, anunció que el próximo 6 de enero planean visitar el kínder de la comunidad de Santa María para continuar con la entrega de juguetes, reafirmando así el compromiso social del Cecytec con la niñez de la región.