DIF Municipal de Nueva Rosita entrega cenas navideñas a familias vulnerables

NUEVA ROSITA, COAH.- Con el objetivo de llevar un mensaje de esperanza y solidaridad en estas fiestas decembrinas, el Sistema DIF Municipal realizará este 24 de diciembre la entrega de cenas navideñas a familias en situación vulnerable.

La licenciada Karina Ríos Ornelas, Presidenta Honoraria del Desarrollo Integral de la Familia, informó que esta acción responde a un compromiso asumido por el alcalde Oscar Ríos Ramírez, quien ha reiterado su interés por apoyar a los sectores más desprotegidos del municipio. “Queremos que las familias celebren esta Navidad con dignidad y calidez”, expresó.

Como parte de los preparativos, el personal del DIF Municipal se dio a la tarea de organizar una gran tamalada en las instalaciones del organismo. Las cenas navideñas incluirán este tradicional platillo mexicano, símbolo de convivencia y arraigo cultural, preparado con esmero por el equipo de trabajo del Desarrollo Integral.

En total, serán 50 las familias beneficiadas con esta entrega, quienes recibirán en sus hogares a las autoridades del DIF. El recorrido incluirá también diversas comunidades ejidales, asegurando que el apoyo llegue a todos los rincones del municipio donde se requiera.

Finalmente, Ríos Ornelas expresó su deseo de que esta acción contribuya a que las familias vivan una Navidad llena de amor, alegría, paz y unión. “Nuestro mayor anhelo es que cada hogar sienta el respaldo de su gobierno municipal y que, puedan disfrutar de una cena digna en estas fechas tan especiales”, concluyó.

Agregó que, a los niños y niñas, también habrán de llevarles una serie de regalos, iniciando con el recorrido de las cenas navideñas en la colonia Mina Siete, colonia Humberto Moreira y otras más, a partir de las 12:00 del mediodía de este miércoles 24 de diciembre.