Inversionistas buscan adquirir AHMSA en Monclova: subasta el 27 de febrero

Tras el cierre oficial del registro ante el Juzgado Segundo de Concursos Mercantiles, la reactivación de Altos Hornos de México ha dejado de ser una posibilidad abstracta para convertirse en una disputa de tres frentes. Los grupos liderados por el regiomontano David Martínez (Fintech), el estadounidense Daniel Chapman (Argentem Creek Partners) y el especialista nacional Efraín Rodríguez (Lanz), han formalizado su postura económica y técnica, cumpliendo con los requisitos de precalificación necesarios para entrar a la fase de adjudicación.

La competencia por la siderúrgica no es menor, pues los perfiles representan una mezcla estratégica de capacidad de reestructuración financiera y conocimiento operativo. Mientras que Martínez y Chapman aportan el músculo de fondos de inversión internacionales acostumbrados a rescates complejos, Efraín Rodríguez suma la ventaja del conocimiento interno de los procesos de la planta, específicamente en el área del molino Steckel. Esta combinación de postores garantiza que, independientemente del ganador, existe un respaldo de capital real detrás de las cartas de intención.

El desenlace de esta crisis industrial está programado para el próximo 27 de febrero a las 10:00 horas, en una subasta pública que tendrá lugar en el Auditorio del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México. Con un precio de salida fijado en 1,127 millones de dólares, el evento representa el último recurso legal para evitar el desmantelamiento de la empresa y asegurar la supervivencia económica de Monclova y la región centro de Coahuila.

Para la comunidad y los miles de trabajadores afectados, esta terna de inversionistas simboliza el fin de un periodo de parálisis y el inicio de una reconstrucción crítica. La decisión que se tome en la Ciudad de México no solo definirá al nuevo dueño de los activos de AHMSA, sino que marcará el precedente más importante en la historia reciente de la industria siderúrgica mexicana y la recuperación de la soberanía productiva del acero en el norte del país.