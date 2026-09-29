Ismael Leija advierte sobre posibles penas para José Domínguez en AHMSA

El secretario general del Sindicato Nacional Democrático Minero, Ismael Leija Escalante, advirtió que el empresario José Arturo Domínguez Arteaga podría enfrentar penas de cárcel si mintió bajo protesta de decir verdad o si incumple con el depósito de garantía asignado dentro del proceso de subasta de Altos Hornos de México (AHMSA).

Durante la audiencia celebrada el pasado viernes en la Ciudad de México, Domínguez Arteaga rindió protesta ante la jueza del Poder Judicial de la Federación encargada del concurso mercantil y se comprometió a exhibir una garantía de seriedad por 56 millones de dólares. El tribunal le otorgó un plazo de 10 días hábiles para concretar el depósito.

Leija Escalante señaló que la plantilla laboral mantiene la confianza, pero urge certeza tras meses de especulaciones sobre la reactivación de la planta. Sostuvo que si el inversionista decidió presentar su oferta ante una autoridad judicial, se asume que cuenta con los recursos financieros requeridos.

Respecto a la alternativa planteada por acreedores garantizados como Cargill y Afirme para estructurar un consorcio de compra, el líder sindical precisó que para la representación laboral es indistinto cuál grupo tome el control de la empresa, siempre que se concrete a la brevedad.

En ese sentido, recalcó que los trabajadores figuran como acreedores preferentes por ley, condición que ambas instituciones financieras reconocen. Leija Escalante concluyó que la única vía rentable para los inversionistas es la reactivación productiva de la siderúrgica y descartó que el complejo sea adquirido para su venta como chatarra.