Seguridad reforzada en Feria de Monclova sin filtros antialcohol

El 80 % de los eventos de la Feria de Monclova serán gratuitos y no se instalarán filtros antialcohol al término de las actividades, que durarán 18 días.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que todo está listo para el inicio de la feria, programado para el próximo 1 de octubre con la coronación, y destacó que ya están preparados los operativos de Seguridad Pública y Protección Civil.

Explicó que únicamente tres o cuatro días de la programación contemplarán conciertos con artistas de trayectoria nacional e internacional, mientras que el resto de las actividades serán de acceso gratuito.

Villarreal Pérez señaló que se espera la llegada de visitantes de diferentes municipios de la Región Centro y de otros puntos del país, por lo que la feria también representará una oportunidad para generar una derrama económica en Monclova.

Destacó que comerciantes instalarán sus negocios durante el evento y que la celebración busca fortalecer la convivencia familiar y ofrecer actividades para las familias de Monclova, la región y quienes visiten la ciudad.

Por su parte, el regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, informó que no se instalarán filtros de alcohol al término de los eventos, aunque aclaró que esto no significa que se descuide la seguridad.

Indicó que se reforzará la vigilancia en distintos sectores y llamó a los asistentes a disfrutar de la feria con responsabilidad y moderación, especialmente ante el consumo de bebidas alcohólicas, además de respetar a los demás ciudadanos.

López también pidió a los elementos de la Policía Municipal mantener una conducta responsable y cercana con la ciudadanía, privilegiando la proximidad, la atención y la confianza para atender cualquier necesidad que pudiera presentarse durante el desarrollo de la feria.

Con esta programación, el Municipio prevé una feria con mayoría de actividades gratuitas, presencia de visitantes y una estrategia de vigilancia reforzada, aun cuando no se contemplan filtros antialcohol al finalizar los eventos.