Pide sindicato destrabe de la venta de AHMSA

El secretario general del Sindicato Nacional Minero Democrático, Ismael Leija Escalante, informó que sostendrá reuniones este martes y miércoles con funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para solicitar la intervención del Gobierno federal y evitar que continúen los retrasos en el proceso de venta de Altos Hornos de México (AHMSA).

En entrevista, el dirigente sindical explicó que el principal planteamiento será impedir que nuevas impugnaciones de acreedores prolonguen el procedimiento judicial que mantiene detenida la venta de la empresa. "Vamos con la intención de pedirles que meta mano ya el Gobierno federal, que esto ya no se pare. Estoy de acuerdo en que a los acreedores se les debe dinero, pero a nosotros se nos debe mucho más: la dignidad y nuestra vida laboral dentro de esa empresa. Queremos que el proceso camine", afirmó.

Leija Escalante señaló que el sindicato solicitará que el procedimiento concursal llegue a su conclusión para que la empresa sea vendida lo antes posible. "Que ya no se entorpezca el proceso, que ya se dejen atrás las impugnaciones y que esto llegue a su fin para que la empresa sea vendida", sostuvo.

Respecto a los equipos que permanecen dentro de las instalaciones de AHMSA, el dirigente reiteró que no permitirán su retiro hasta que concluya la venta de la siderúrgica y exista un nuevo propietario. "No se va a permitir la salida de equipos hasta que esto finiquite, hasta que la empresa tenga otro dueño. Quien reclame un equipo tendrá que demostrar que es de su propiedad y entonces podrá llevárselo", puntualizó.

Sobre el pasivo laboral, Leija Escalante indicó que aún no existe una cifra oficial del monto total reconocido, ya que éste incluye tanto a trabajadores sindicalizados como a empleados de confianza. Asimismo, reconoció que la difusión de listas no oficiales ha generado incertidumbre entre los trabajadores, debido a que algunos aseguran no aparecer en los registros. "No sé de dónde salieron esas listas. Mucha gente me ha hablado porque no aparece. Todos venimos incluidos en el pasivo laboral y quien tenga dudas puede consultarlo con un servidor o con Mario Pérez para verificarlo. Todavía no hay nada oficial ni se ha definido cómo se nos va a pagar", explicó.

El dirigente sindical también rechazó las versiones que anticipan que el proceso podría prolongarse más allá de este año, al considerar que esas declaraciones carecen de sustento. "Con este problema opina cualquiera sin conocer cómo va el proceso. Nosotros lo estamos viviendo. Siempre he dicho que es un proceso judicial y sí ha llevado tiempo, pero considero que ya está muy cerca de concluir. Lo que pedimos es que ya no se siga entorpeciendo con más impugnaciones", expresó. Añadió que ese tipo de declaraciones únicamente incrementan la incertidumbre entre los trabajadores que permanecen a la espera de la venta de AHMSA y del pago de sus derechos laborales.