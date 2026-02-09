Jóvenes escalan chimenea de AHMSA: Eleuterio López aclara situación

Tras la viralización de un video en el que se observa a un par de jóvenes escalando la chimenea principal de Altos Hornos de México (AHMSA) de 50 metros de altura, el regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, informó que los creadores de contenido contaban con permiso para ingresar a la empresa y realizar grabaciones en el lugar.

Señaló que el acceso de estas personas fue autorizado por personal de seguridad interna de la siderúrgica, por lo que el municipio no tuvo injerencia directa en su ingreso ni en las actividades realizadas dentro de las instalaciones. "Nosotros cumplimos con temas de seguridad en el exterior de lo que viene siendo la empresa; todo lo demás estamos susceptibles de que nos hagan el llamado de seguridad interna para nosotros poder atender cualquier reporte de manera eficiente e inmediata", explicó.

El regidor indicó que existe coordinación con la empresa, pero hasta el momento se les ha informado que los jóvenes que escalaron la chimenea de aproximadamente 50 metros de altura solicitaron permiso previamente al área de seguridad interna. "Lo que se busca es tener coordinación con ellos y hasta ahorita lo que nos hicieron ver es que son personas que pidieron permiso a las personas de seguridad en el interior de la empresa para poder acceder; ya como municipio no tenemos nada que ver", precisó.

López comentó que en ocasiones creadores de contenido solicitan autorización a propietarios para ingresar a instalaciones en desuso o zonas consideradas en ruinas, por lo que no necesariamente se trata de ingresos ilegales. Sin embargo, aclaró que la actuación de la autoridad municipal depende de reportes ciudadanos o de los dueños de los inmuebles. "Nosotros tenemos que actuar bajo los reportes de vecinos, de los dueños o si son vistos en el momento. Nos encargamos de que al exterior de los lugares impere la seguridad, como sucede en AHMSA; mientras los vecinos, que son los principales para atender este tipo de reportes, no nos lo digan, seguimos con los rondines cotidianos", indicó.

Finalmente, señaló que en la colonia Obrera se han registrado detenciones, principalmente de menores que ingresan a la empresa para sustraer materiales. En el último mes se han efectuado tres detenciones en el mismo punto, tras reportes realizados por los propios vecinos.