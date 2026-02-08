jóvenes suben a chimenea y comparten su aventura en redes sociales

Un video difundido en redes sociales volvió a poner en el centro de la conversación el abandono y la falta de vigilancia en el complejo de Altos Hornos de México (AHMSA), luego de que un grupo de jóvenes escalara la chimenea principal de la siderúrgica, una estructura de aproximadamente 50 metros de altura, y documentara toda la experiencia.

El material fue publicado por el usuario manuredsx en Instagram, quien se dedica a realizar urbex, específicamente una vertiente conocida como roofing, actividad extrema que consiste en escalar edificios, puentes, grúas o estructuras industriales para alcanzar puntos elevados y obtener fotografías o experiencias fuera de lo común.

¿Cómo ocurrió la escalada?

De acuerdo con las imágenes difundidas el pasado 13 de enero, los jóvenes ingresaron al complejo durante la mañana sin ser detectados y ascendieron por una antigua escalera metálica hasta la parte más alta de la chimenea.

Ya en la cima, compartieron diversas escenas que generaron polémica, pues además de captar vistas panorámicas de la ciudad, desayunaron y jugaron videojuegos mientras grababan el momento, lo que rápidamente acumuló miles de reacciones en plataformas digitales.

Reacciones en redes sociales

Usuarios de redes sociales advirtieron sobre el alto riesgo que implicó escalar una estructura industrial en abandono, donde el metal presenta un deterioro avanzado por la corrosión, lo que pudo haber derivado en un accidente grave o incluso fatal.

El episodio también volvió a evidenciar el estado actual de AHMSA, empresa que fue declarada formalmente en quiebra a finales de 2024 tras concluir el proceso de concurso mercantil sin acuerdos entre la administración de Alonso Ancira y sus acreedores.

Actualmente se prevé que la subasta de sus bienes se realice entre finales de febrero e inicios de marzo de 2026, con un valor de referencia superior a los mil 100 millones de dólares, recursos que se destinarían prioritariamente al pago de finiquitos y salarios atrasados de más de 8 mil trabajadores.