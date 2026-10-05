Juan Ervey Valenzuela pide confianza en la reactivación de AHMSA

Ante las controversias y el intercambio de acusaciones entre la empresa CIESA y la financiera encargada de proveer los recursos para la adquisición de Altos Hornos de México (AHMSA), el dirigente del movimiento de exobreros, Juan Ervey Valenzuela de la Torre, pidió prudencia y mantener el voto de confianza en favor de la reactivación de la siderúrgica.

Cuestionado sobre los señalamientos de que la financiera habría negado el capital por supuestos antecedentes penales de directivos, el líder social optó por mantenerse al margen de las versiones cruzadas al señalar que no conoce el tema en su totalidad, por lo que resulta indispensable esperar a que concluyan los tiempos estipulados.

Valenzuela de la Torre destacó que restan únicamente cinco días del plazo de diez que se fijó para dar certidumbre a las partes. En ese sentido, enfatizó que la prioridad de la clase trabajadora es conservar la fe en que se otorguen las garantías financieras necesarias para concretar la operación.

Finalmente, el vocero subrayó que la resolución favorable de este proceso es fundamental no solo para certificar el pago a los trabajadores de la planta, sino para devolver la estabilidad económica a las familias de Monclova y de toda la región centro de Coahuila.