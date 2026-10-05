Carlos Villarreal entrega 72 bancas a la Escuela Primaria Sección 147 en Monclova

Durante el lunes cívico de la Escuela Primaria Sección 147, el alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó la entrega de 72 bancas como parte de las acciones de fortalecimiento a planteles educativos.

La entrega se realizó mediante la estrategia social Mejora Coahuila y la política pública estatal Impulso Educativo, en coordinación con autoridades educativas y municipales.

Villarreal Pérez destacó que el trabajo coordinado permite atender las necesidades de los planteles y llevar apoyos a escuelas de los 38 municipios de Coahuila, con especial atención a Monclova.

Señaló que cada institución educativa tiene prioridades y necesidades particulares, por lo que llamó a mantener la coordinación entre autoridades, docentes y padres de familia para aplicar correctamente los recursos destinados a las escuelas.

El alcalde indicó que en Monclova existen más de 200 planteles educativos de diferentes niveles, por lo que consideró fundamental mantener una alianza con el personal administrativo y las familias para fortalecer las condiciones de las escuelas.

También recomendó a los comités escolares acudir a Servicios Educativos para realizar las inversiones correspondientes mediante el ICIFED, con el objetivo de que los recursos generen beneficios directos para la comunidad educativa.

Por su parte, Abraham Segundo González, subdirector de Servicios Educativos, informó que, después de diversas gestiones, se concretó la entrega de las 72 bancas para la Escuela Primaria Sección 147.

El funcionario reconoció las gestiones realizadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el secretario de Educación para concretar el apoyo de mobiliario.

Durante el evento también se reconoció la presencia de elementos de la Policía Escolar, quienes participan en acciones de vigilancia y pláticas de prevención en los planteles.