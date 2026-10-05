Estrategia de seguridad pública: cámaras en escuelas de Coahuila para proteger a alumnos

Al menos 12 planteles con mayor aforo de alumnos contarán con cámaras de videovigilancia como parte de una estrategia coordinada entre el municipio y las instituciones educativas.

Eleuterio López, regidor de Seguridad Pública, informó que el proyecto se desarrolla mediante el área de Proximidad y en coordinación con el coordinador de Servicios Educativos, profesor Abraham Segundo.

Explicó que las cámaras buscan fortalecer las herramientas de seguridad en los planteles y contribuir a que alumnos, personal docente y padres de familia tengan mayor certeza sobre las condiciones de seguridad en las escuelas.

"Queremos que los alumnos, el personal docente y los padres de familia prácticamente sepan que se encuentran en lugares seguros donde existe el orden, donde existe la paz, pero donde también tenemos que actuar con responsabilidad", señaló.

López indicó que actualmente son alrededor de 12 planteles entre secundarias y preparatorias los contemplados en esta estrategia, principalmente aquellos con mayor concentración de estudiantes.

Añadió que el objetivo es duplicar el número de escuelas con este tipo de herramientas durante la actual administración.

El regidor también hizo un llamado a reforzar la prevención desde el hogar y destacó la coordinación con las instituciones educativas para avanzar en la instalación de las cámaras.