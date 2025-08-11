Gobierno revisa avalúo en venta de AHMSA tras crítica de Julián Ávalos

Monclova, Coah. – Con palabras directas y sin rodeos, Julián Ávalos calificó a Alonso Ancira Elizondo como "un bandido de primera", asegurando que el empresario siempre estuvo acostumbrado a no pagar sus deudas y a actuar con impunidad.

"Ese señor tiene mucho dinero, deberían confiscarle todas las cuentas para que pague lo que debe, sobre todo a los trabajadores. Y si con eso no alcanza, que vendan lo que haya que vender", expresó.

Ávalos señaló que las deudas que Ancira mantiene con el gobierno son un compromiso personal del exdueño de Altos Hornos de México (AHMSA) y no deberían afectar a terceros, especialmente a los empleados que esperan el cumplimiento de pagos pendientes.

"Ahí se demuestra la calidad de empresario que era: le importaba pura fregada la gente, ni con el país ni con los trabajadores tuvo compromiso", recriminó.

En referencia a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en la conferencia mañanera aseguró que no habrá impunidad en el caso AHMSA, Ávalos dijo confiar en que el gobierno actuará para que Ancira pague "todos sus delitos financieros" y enfrente las consecuencias.

Sobre el proceso de venta de la siderúrgica, informó que actualmente se revisa el avalúo y que, una vez autorizado, se procederá a las convocatorias correspondientes. La jueza a cargo continuará en su puesto, lo que permitirá dar continuidad al proceso sin retrasos.

"Esperamos que el gobierno cumpla y que se tomen medidas firmes. No puede ser que Ancira siga evadiendo sus responsabilidades", finalizó.