Ex trabajadores de AHMSA marcharán por justicia

En el marco del proceso de quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA), ex trabajadores encabezados por Julián Torres manifestaron su inconformidad ante la intención de algunos acreedores privilegiados de recuperar sus bienes fuera de la masa concursal, al considerar que esta medida sería injusta para el resto de los afectados.

Torres explicó que tanto instituciones financieras como proveedores buscan separar activos, pese a que la empresa se encuentra en un proceso legal donde todos los acreedores deben asumir pérdidas. Señaló que, conforme a la ley de quiebras, ni los trabajadores ni otros acreedores podrán recuperar la totalidad de lo que se les adeuda, por lo que pidió equidad en la distribución de los recursos disponibles.

Asimismo, recordó que existe un compromiso del Gobierno Federal para apoyar a los ex obreros, aunque aclaró que dicho respaldo no se realizará bajo los términos del contrato colectivo ni conforme estrictamente a la ley de quiebras, lo que genera incertidumbre sobre los montos finales que podrían recibir los afectados.

Ante este panorama, los trabajadores anunciaron que el próximo Día del Trabajo realizarán una marcha y manifestación pública para exigir una solución inmediata. Indicaron que la protesta busca visibilizar la crisis que enfrentan miles de familias y presionar a las autoridades para que se agilice el proceso y se garantice el pago de los adeudos pendientes.