Carlos Villarreal anuncia 2500 nuevos empleos en Monclova

Ante la proyección de al menos 2 mil 500 nuevos empleos en los próximos meses, autoridades municipales trabajan en una estrategia de coordinación con instituciones de educación media superior y superior para preparar a los estudiantes ante las oportunidades laborales que generará la llegada de nuevas empresas a la región.

El alcalde, Carlos Villarreal Pérez, informó que ya se han sostenido reuniones con planteles educativos con el objetivo de trazar una ruta que permita alinear la formación académica y la capacitación con las necesidades del sector industrial.

Explicó que las empresas Yura, Doosung Tech y Dual comenzarán operaciones entre mayo y julio, aunque los procesos de contratación iniciarán desde el mes de mayo, por lo que resulta fundamental preparar a la población para cubrir los distintos perfiles laborales. "Tenemos que trazar la ruta para generar las habilidades en nuestra gente, tanto en el nivel educativo como en capacitación, a través de la Secretaría del Trabajo y el ICATEC, estamos dando un tema muy puntual", señaló el edil.

Asimismo, destacó que se trabaja de manera coordinada con empresas que ya operan en la ciudad, como Adient, la cual ha concretado alrededor de 500 contrataciones desde el año pasado a la fecha, y con la que se prevén nuevos proyectos en el corto plazo.

El alcalde añadió que, de forma paralela, comenzarán las visitas de directivos de distintas compañías para supervisar procesos de capacitación, instalación de maquinaria y equipamiento, lo que también generará una derrama económica en la ciudad.

Finalmente, reiteró que la vinculación entre gobierno, sector educativo y empresas será clave para aprovechar el crecimiento industrial que se avecina y garantizar que los empleos beneficien directamente a los habitantes de Monclova y la región.