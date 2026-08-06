Avanza el retiro de un montacargas en AHMSA: Juzgado autoriza la diligencia

El retiro de un montacargas del interior de Altos Hornos de México (AHMSA) avanzó luego de que el Juzgado Cuarto de Distrito con sede local notificó al Juzgado Segundo en Materia de Concursos Mercantiles su conformidad para llevar a cabo la diligencia asignada.

Mediante un acuerdo judicial, el órgano jurisdiccional determinó que ya fueron establecidos fecha y horario para realizar el acto; sin embargo, estos datos no fueron dados a conocer públicamente.

La diligencia corresponde al retiro del equipo ubicado al interior de la planta siderúrgica, como parte del proceso judicial que involucra a la empresa acerera.

De acuerdo con información trascendida, la jueza Ruth Haggi Huerta García, titular del Juzgado Segundo en Materia de Concursos Mercantiles, así como el juez del Juzgado Cuarto de Distrito, Jorge Trejo Veloz, se encuentran actualmente en periodo vacacional.

Hasta el momento se desconoce si algún secretario en funciones del juzgado local llevará a cabo la disposición relacionada con el retiro del montacargas dentro de las instalaciones de AHMSA durante este periodo.

El acuerdo judicial mantiene vigente la coordinación entre ambos juzgados para concretar la diligencia, aunque no se ha informado públicamente cuándo se realizará el operativo ni qué autoridades participarán en el procedimiento.